Juventusnews24.com - Atalanta Club Brugge 1-3, clamoroso al Gewiss Stadium: dopo il Milan anche la Dea fuori dalla Champions League!

di Redazione JuventusNews241-3, crollala Dea nel playoff di: serata da dimenticare per le italianeSerata da dimenticare per le italiane impegnate inilviene eliminatal'che perde clamorosamente in casa per 3-1 contro ilil risultato beffardo dell'andata, i bergamaschi buttano tutto nel primo tempo e non riescono a reagire.La Juve sarà impegnata domani contro il PSV e cercherà di conquistare gli ottavi di finale per essere la seconda italiana rimasta nella competizione oltre all'Inter.