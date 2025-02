Calcionews24.com - Atalanta Club Brugge 0-1 LIVE: Goal annullato a Retegui per fuorigioco

Leggi su Calcionews24.com

Al Gewiss Stadium, il match valido per la giornata di Champions League 2024/2025: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per i play off di Champions League 2024/2025.: LA CRONACA 22? Continuano i cross inconcludenti dell’. Nerazzurri bergamaschi comunque dominanti. 17? .