Bergamonews.it - Atalanta-Brugge, Miss Fallaci o Il grande giorno? La tv del 18 febbraio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, martedì 18su Sky alle 21 si potrà vedere in diretta la partita di calcio frae Club, valida per il ritorno dei play-off di Uefa Champion s League.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima puntata della serie “”, con Miriam Leone, Maurizio Lastrico e Francesca Agostini.La giovane giornalista Orianalavora al settimanale italiano L’Europeo. Oriana è “la ragazza del cinema” e sogna di occuparsi di politica. Il sogno però non è condiviso dal suo direttore, Attilio Battistini. Oriana non vede altra soluzione che scommettere con Battistini il suo futuro lavorativo. Chiede di essere inviata a New York per un vero scoop ritenuto impossibile: intervistare la famosa Marylin Monroe.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino.