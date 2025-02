Bergamonews.it - Atalanta-Brugge, dal Belgio 1.304 tifosi per suonare la carica

Bergamo. Sono in 1.304, numero preciso a puntino, e credono tutti nella qualificazione agli ottavi di finale. Il Clubarriva a Bergamo per tentare di completare l’impresa dopo la contestata vittoria dell’andata: il settore ospiti sarà pieno, come ormai d’abitudine in ogni gara europea a Bergamo. Era successo con Arsenal e Real Madrid, con Celtic e con lo Sturm Graz. E ora anche dall’affluenza è massima.La gestione dell’ordine pubblico a Bergamo è quella ormai consolidata: raduno in piazzale Alpini a partire dal pomeriggio, con navette predisposte per partire verso il Gewiss Stadium nel tardo pomeriggio. Vietati i cortei, come comunicato anche dallo stessosul suo sito: anche dopo la gara ipotranno rientrare verso il centro sempre con i bus.La mattinata è stata quasi ‘turistica’, nel centro di città bassa ma soprattutto in Città Alta: la Funicolare, Piazza Vecchia, un salto all’Accademia Carrara, i tre luoghi simbolo di Bergamo che sono stati indicati proprio dal club belga a chi ha intrapreso il viaggio.