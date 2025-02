Atalanta-Bruges | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – Notte di Champions League per l'. I bergamaschi, reduce dal deludente pari interno in campionato contro il Cagliari, ospitano ilnel ritorno dei playoff. La squadra di Gasperini dovrà cercare di ribaltare la sconfitta, con polemiche, per 2-1 rimediata all'andata e si qualificherà agli ottavi di finale se riuscirà a vincere con .L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.