Aston Villa v Liverpool – Anteprima della Premier League notizie di squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 22:23:00 Ecco quanto riportato poco fa:MatchIlè in azione ininfrasettimanale per la seconda settimana in esecuzione mentre cercano di continuare la loro ricerca del titolo con un viaggio ad.I Reds hanno ripristinato il loro vantaggio di sette punti davanti all’Arsenal di sfidanti domenica con una vittoria casalinga per 2-1 sui lupi e il viaggio di mercoledì sera aPark sembra tutt’altro che semplice, soprattutto avendo vinto solo due dei sette in viaggio.Mentre gli uomini di Unai Emery hanno faticato a raggiungere le loro altezze dalla scorsa stagione nel 2024-25, vantano ancora un record impressionantepadroni di casa, non avendo subito una sconfitta in campionato sul terreno di casa da quando hanno perso contro l’Arsenal ad agosto.