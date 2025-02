Quotidiano.net - Asteroide 2024 YR4, raddoppia la probabilità che colpisca la Terra. Nasa: 1 su 38. Esperto fuori dal coro: impatterà la Luna

Roma, 18 febbraio 2025 - Salgono le stime sulledi un impatto tra dell'YR4 e lanel 2032. E' stata laad alzare il rischio al doppio rispetto alle stime iniziali: dal 2,3% al 2,6%, cioè 1 possibilità su 38. Nei gorni scorsi era stata l'Esa, Agenzia Spaziale Europea, ha prevedere l'impatto, ma a stime inferiori: 2,4%. Il possibile impatto il 22 dicembre 2032 Laha già rivisto al rialzo il rischio di impatto quattro volte, da quando l'è stato avvistato per la prima volta a dicembre dello scorso anno. Gli esperti Usa sono passati dall'inizialedell'1,3%, all'1,9%, al 2,3% e adesso al 2,6%, arrivando alla data fatidica del 22 dicembre 2032. Le stime continueranno a crescere L'astrofisico Gianluca Masi ha detto all'Ansa: "Questo aumento non deve essere motivo di allarme", il responsabile scientifico del Virtual Telescope Project ha spiegato: "Anche se dall'1,3% al 2,6% parliamo di raddoppio, non è come passare dal 45% al 90% rimaniamo sempre sumarginali legate fisiologicamente a tutta l'incertezza che ancora sussiste sulla conoscenza dell'orbita di questo oggetto".