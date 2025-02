Ilrestodelcarlino.it - Asta andata deserta. Via alla liquidazione

Il 10 febbraio il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato l’apertura della procedura digiudiziale di Prink Spa, Aqa Srl, Colorclub.it, Fotoprint distribuzione Srl e Iriparo Srl. L’tenutasi il 6 febbraio (con prezzo di partenza 2,65 milioni) è, infatti,. Tutte le aziende del gruppo hanno sede a Castel Bolognese (Ravenna) eccetto la Aqa Srl di Casaletto Vaprio (Cremona): quest’ultima è l’azienda che controlla Prink Spa, che a sua volta è proprietaria delle altre tre realtà. Per il gruppo, noto per la vendita di cartucce, toner, stampanti, servizi, office automation, c’era stata la manifestazione d’interesse di Cewa, poi non formalizzata.