Anteprima24.it - Associazionismo sociale, Acli Avellino presenta il rapporto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiL’Italia vista da chi si mette insieme per cambiarla. È questo il cuore de “La prospettiva civica”, ovvero il decimodell’IREF (Istituto di Ricerche Educative e Formative delle) sull’. Appuntamento advenerdì 21 febbraio per lazione pubblica promossa dalledi, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo (dalle ore 17 alle 19). La ricerca, finanziata dae Fondazione Cariplo, è pubblicata dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e disponibile nelle librerie da novembre. Ilrapun importante strumento di riflessione su come l’stia evolvendo in Italia, esplorando le nuove forme di partecipazione e il ruolo delle organizzazioni sociali in un contesto di profonde trasformazioni economiche e politiche.