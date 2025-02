Scuolalink.it - Assegno di Inclusione: perché il pagamento di febbraio non arriva a tutti?

Leggi su Scuolalink.it

Ildell’didel 27non è garantito peri beneficiari. Alcune famiglie potrebbero non ricevere l’importo previsto a causa di diverse ragioni legate all’ISEE, il parametro fondamentale per stabilire l’accesso a questa misura di sostegno economico. Ecco quali sono le principali cause della mancata erogazione e come risolvere il problema. .diildinon? Scuolalink.