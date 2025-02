Leggioggi.it - Assegno di inclusione e SFL 2025, nuovi importi e proroghe: l’Inps fa il punto

Leggi su Leggioggi.it

Con il messaggio n. 595 del 17 febbraioha ufficialmente comunicato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancioin merito a due misure chiave di sostegno economico e lavorativo: l’di(ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).Le novità principali riguardano un aumento delle soglie economiche per l’accesso all’ADI, con particolare attenzione ai nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, e la possibilità di prorogare fino a ventiquattro mesi il beneficio del SFL per chi partecipa a un corso di formazione. Indice L’dinel: nuove soglie di reddito eCome viene calcolato l’importo dell’diSupporto per la Formazione e il Lavoro SFL: proroga fino a 24 mesi Chi può avere la proroga SFL Invio domanda alAllegato Messaggio Inps 595 del 17 febbraio127 KB L’dinel: nuove soglie di reddito eL’di(ADI) è la misura di sostegno economico rivolta alle famiglie in difficoltà, erogata in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.