Asse Draghi-Trump su riforme in Italia? La versione di Sisci

La richiesta americana di un aumento delle spese militari del 5% all’Europa non è un semplice numero. Esso significa il raddoppio delle spese militari in quasi tutti i Paesi della Ue. Non si può ottenerlo spostando fondi da una voce all’altra del bilancio, facendo magari crollare all’improvviso lo stato sociale e accendendo proteste incontenibili. Si deve arrivare al traguardo rimettendo in moto la crescita economica.Per questo il presidente della commissione Ursula von der Leyen, ben prima che la presidenza di Donaldfosse una certezza, aveva chiesto all’ex premierno Marioun rapporto sulla competitività. Da ciò è risultato che l’Europa ha bisogno didrastiche e integrazione economica.Talisono in sostanza in linea con quelle che sta applicandoin America.