Arturo Vernillo nominato consigliere dei comuni d’Italia | L’indennità di carica a favore di iniziative per San Nicola Manfredi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNuovo importante incarico per, già ultimoProvinciale eletto direttamente dai cittadini, che attualmente riveste ladi Sindaco edi Amministrazione dell’Ambito B2 per i servizi socio-sanitari e didi Amministrazione dell’Ato Rifiuti della Provincia. Il massimo cittadino di Santra qualche giorno si recherà a Roma avendo accettato la nomina didei, ma ha fatto sapere che utilizzeràdiper porre in esseredel suo territorio. “Ho firmato l’accettazione della– ha detto – didei. Un grande onore per me rappresentare gli 8000italiani e farlo in Campidoglio dove è nata Roma. Lo farò a partire dal giorno 26.