Artigianato, la Cisl conferma Ricchini

La FilcaSondrioalla guida Rossanoe chiede di investire le risorse del Pnrr in progetti dedicati alle infrastrutture e all’edilizia popolare. Questi i temi salienti del XIV Congresso della Federazione che rappresenta i lavoratori dell’industria e dell’nelle imprese del comparto edilizia, manufatti in cemento e lapidei, legno e arredamento. Presenti a Villa di Tirano Angelo Ribelli della segreteria nazionale della Filca; Gracic Alem, segretario generale della FilcaLombardia; il segretario generale della UstSondrio Davide Fumagalli, oltre ai rappresentanti di Ance, Cassa Edile Sondrio Como Lecco e Varese, Efes e Anaepa. Nel corso del congresso sono state affrontate importanti tematiche legate ai relativi contratti nazionali di lavoro. In particolare, sono stati evidenziati "gli effetti positivi in termini occupazionali nel settore delle costruzioni legati ai vari bonus dedicati alle ristrutturazioni e all’efficientamento energetico – dicono dalla segreteria della Filca–.