Oasport.it - Arriva la prima cambiale per Jasmine Paolini: perché l’azzurra perde virtualmente 2 posizioni nel ranking WTA

è una delle big del circuito WTA:ha cominciato la stagione al numero 4 del mondo dopo ben due finali Slam raggiunte nella scorsa stagione al Roland Garros e Wimbledon. Da una parte la toscana è vista come una delle giocatrici da battere, dall’altra parte aumentano le responsabilità.Proprio questa settimanalapesante da difendere per la giocatrice di Bagni di Lucca: lo scorso anno il primo torneo a sancire la vera e propria ascesa dell’allieva di Renzo Furlan fu proprio quello di Dubai. L’italiana riuscì a vincere quel WTA 1000 (che finora rimane l’uncico vinto in carriera), quindi da difendere ci sono 1000 punti.nelsi trova al numero 6 WTA,rebbe così due, venendo superata da Jessica Pegula e Madison Keys.