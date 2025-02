Ilrestodelcarlino.it - Arriva la Carrarese. Granata privi di Reinhart

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non c’è tempo per ripensare al gol subito a Frosinone al minuto 92: sabato a Reggiola, per un importantissimo scontro salvezza (all’andata, sul campo di Pisa, finì 0-0). La squadra è tornata al lavoro già ieri mattina a ’Villa’, con una seduta di scarico. Oggi gli allenamenti sono in programma al pomeriggio. William Viali, che ha scontato il turno "in punizione" e sabato alle ore 15 sarà lì in piedi, in zona panchina, a seguire i suoi da vicino, a Frosinone non aveva a disposizione i "soliti" Motta e Rozzio, e nemmeno Stulac e Pettinari. Da capire chi di questi due possa recuperare per sabato (anche Sosa non era al meglio, ma dovrebbe recuperare, e c’è Lucchesi da monitorare): di certo non ci sarà, visto che era diffidato e con l’ammonizione rimediata allo ’Stirpe’ dovrà scontare la squalifica.