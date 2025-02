Davidemaggio.it - Arriva in Italia Warner Bros. International Production

Leggi su Davidemaggio.it

. si mette in proprio anche in. La multinazionale annuncia l’apertura di una nuova società di produzione in.Situata a Milano,TelevisionItaly diventa il 15º territorio in cui WBITVP opera a livello produttivo e la 22ª società di produzione complessiva, aggiungendosi alle attività di WBITVP in EMEA, Australia e Nuova Zelanda.A guidare WBITVP Italy, dalla sede di Milano, sarà Stefano Torrisi, che assumerà il ruolo di Managing Director, mantenendo contemporaneamente la sua posizione di MD di WBITVP Spain. Torrisi risponderà direttamente a Ronald Goes, Presidente di WBITVP. Attualmente è in corso il reclutamento di ulteriori figure senior nell’area creativa e produttiva.Torrisi ricopre il ruolo di MD di WBITVP Spain da un anno e vanta una lunga esperienza in posizioni di alto livello nella produzione televisiva tra Spagna e, tra cui CEO di Europroduzione TV, Chief Commercial Officer di Endemole EVP di Banijay Iberia e Banijay