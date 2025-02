Dayitalianews.com - Arrestato dalla Polizia in provincia di Latina pericoloso criminale internazionale

Un’operazione condottadi Stato – Questura diha portato, nella giornata di ieri, all’arresto di un cittadino romeno di 37 anni, su cui pendeva un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Romania. L’uomo era ricercato per gravi reati legati a tratta di esseri umani, sfruttamento della prostituzione, istigazione e favoreggiamento dell’attività prostitutiva, oltre che per associazione per delinquere.Ricerche avviate dopo la segnalazione dellaL’attività investigativa è partita su input del Servizio per la Cooperazionedi, che ha segnalato la possibile presenza del latitante nel capoluogo pontino.Gli agenti della Squadra Mobile dihanno immediatamente avviato le verifiche e, attraverso riscontri sul territorio, sono riusciti a localizzare l’uomo.