Arrendiamoci alle tasse

Mentre Bologna ribolliva per l'aumento del biglietto degli autobus (oltre il 50 per cento in un colpo solo), la Regione Emilia-Romagna comunicava in una conferenza stampa convocata all'improvviso rincari per Irpef, Irap e bollo auto. La scorsa settimana, insomma, è da cerchiare sul calendario come la più brutta degli ultimi anni - amministrativamente parlando - per il cittadino medio emiliano-romagnolo che magari risiede anche nel capoluogo regionale. Non è solo una questione di numeri, è vero che sia Comune che Regione hanno cercato di tutelare chi guadagna di meno, hanno motivato questi aumenti per garantire un buon livello degli investimenti anti alluvione e per difendere i servizi sanitari, però restano tanti punti interrogativi. Intanto, il messaggio che passa è che in Emilia-Romagna lesono aumentate colpendo gran parte della popolazione (è innegabile questo), dai cittadini al tessuto produttivo, e soprattutto sono stati messi in discussione servizi pubblici essenziali, come quello dei trasporti, che ora a Bologna sono tutto fuorché popolari e a disposizione delle fasce più deboli.