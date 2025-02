Lanazione.it - Armato di martello alla stazione ferroviaria, denunciato dai carabinieri

Pontedera, 18 febbraio 2025 – Un intervento tempestivo deidell'Aliquota Radiomobile di Pontedera ha permesso di denunciare un cittadino extracomunitario di 37 anni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'operazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi delladi Piazza Unità d'Italia, un'area spesso al centro di segnalazioni per episodi di microcriminalità. L'rme è scattato grazie a una segnalazione pervenuta al "112 NUE" che indicava una lite in corso e la presenza di una persona con unin mano. I, giunti in pochi minuti, hanno individuato e fermato un uomo di 37 anni che corrispondevadescrizione fornita. Durante il controllo, i militari hanno scoperto che l'uomo nascondeva sotto il giaccone un grossoda fabbro tipo mazza, un oggetto che, in quel contesto, poteva rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica.