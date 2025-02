Lapresse.it - Arizona, dimostranti anti-Trump bloccati fuori dal Senato dello Stato

che protestano contro le “azionidemocratiche e illegali dell’amministrazione” si sono radunatidaldell’, a Phoenix, con gli addetti alla sicurezza che hanno impedito loro di entrare nell’edificio.Soprannominate ‘No Kings on Presidents Day‘ dal Movimento 50501, le ultime proteste sono avvenute meno di due settimane dopo un evento nazionale simile, il 5 febbraio, che ha attirato partecipin decine di città. Entrambe le proteste hanno denunciatoe il consigliere Elon Musk, il leader del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa di, un’organizzazione esterna al governo progettata per tagliare la spesa federale.Le proteste si sono concentrate nelle capitali die nelle principali città, tra cui Washington D.C., Orlando e Seattle.