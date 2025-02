Argentina il criptogate che fa rischiare l’impeachment a Javer Milei | Truffa agli investitori

Leggi su Open.online

Il presidente dell’Javierrischia di essere messo in stato d’accusa per quello che i media locali già definiscono critpogate. Nel corso del weekend, El Loco ha pubblicizzato sul proprio profilo X la criptovaluta $Libra. Risultato, il valore è schizzato alle stelle, con un aumento del mille percento. Poco tempo dopo, il presidente ha cancellato il post, facendo crollare la quotazione, e perdere ingenti somme di denaro a chi aveva investito nella moneta virtuale spinto dall’entusiasmo del leader ultraliberista. Alla luce di quanto accaduto, l’opposizione accusa il presidente argentino die la procura indaga, ipotizzando che il post poi cancellato fosse uno stratagemma per poter guadagnare rapidamente prima di vendere le sue quote.paragona le criptovalute al gioco d’azzardoDopo un fine settimana all’insegna dello scandalo e perdite complessive vicine ai 100 milioni di euro tra centinaia disi è difeso ieri al canale argentino Todo Noticias.