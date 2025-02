Ardea Antonio Mirto assolto dopo 10 anni | il tribunale riconosce la sua innocenza

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 febbraio 2025 –oltre diecidi battaglia legale, ilCollegiale di Velletri hacon formula piena il geometra, ex funzionario del Comune di, che era imputato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, 1° co., c.p.). La sentenza ha posto fine a una lunga vicenda giudiziaria, restituendo dignità e serenità a un tecnico stimato per la sua professionalità e correttezza.Il ruolo determinante dell’avvocato Francesco FalcoA difenderein questo delicato processo è stato l’avvocato Francesco Falco, la cui competenza e determinazione hanno giocato un ruolo cruciale nell’esito favorevole della sentenza. Il legale, con un’attenta analisi della vicenda e una strategia difensiva solida, ha dimostrato l’estraneità del suo assistito alle accuse, convincendo ildi Velletri ad assolverlo senza riserve.