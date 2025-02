Lanazione.it - Architettura e inclusione: un talk con TAM Associati sulla coesistenza sociale

Firenze, 18 febbraio 2025 – Può l’dare impulso a processi di coesionee contrastare l’isolamento di chi vive in condizioni di fragilità? Sarà questa la domanda al centro del secondo appuntamento della rassegna “Glance Around. What else?”, in programma a Firenze giovedì prossimo alle 17 nella Palazzina Reale, in Piazza Stazione. La Fondazione Architetti Firenze porterà sul palco Simone Sfriso, cofondatore dello studio TAM, per discutere di "Architetture di: un confronto su come il lavoro di progettisti e designer possa incidere in modo positivosocietà." Prendendo spunto dai più recenti sconvolgimenti globali – dalla pandemia alle guerre in corso fino all’emergenza climatica – l’incontro affronterà il tema della responsabilità etica di architetti e urbanisti.