Archeologia del futuro: a Firenze si esplorano nuovi orizzonti della professione

, 18 marzo 2025 – Costellazioni di satelliti, intelligenza artificiale, droni, georadar e magnetometri per esplorare il sottosuolo senza bisogno di scavare, facilitando la tutela del patrimonio e riducendo i costi per la realizzazione di infrastrutture e piccole e grandi opere. Rivoluzione dell'preventiva L’preventiva, ovvero tutte quelle pratiche che permettono di verificare in anticipo la presenza di siti archeologici, ha aiutato a trasformare la figura dell’archeologo in un professionista di alto profilo che affianca in cantiere architetti ed ingegneri. Capacità di muoversi tra computi metrici e quadri economici, come tra anfore e bronzi antichi, sarà al centro degli eventi proposti dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) durante l’edizione 2025 di tourismA – Salone dell’e del Turismo Culturale, in programma dal 21 al 23 febbraio presso il Palazzo dei Congressi a(ingresso gratuito).