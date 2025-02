Rompipallone.it - Arbitri, guadagni shock: gli italiani tra i più pagati in Europa

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2025 14:44 di Giancarlo Spinazzola, ecco quanto guadagnano: cifra, tra i piùinOgni domenica o – comunque – ogni turno di campionato di calcio porta con sé in dote polemiche a non finire. Ogni partita viene vivisezionata scrupolosamente, tra moviole e telecamere per giudicare l’operato della terza squadra in campo, quella maggiormente sotto pressione e chiamata al ruolo pi ingrato di tutti.Ci riferiamo naturalmente agliche sono sempre nel mirino. D’altronde gli errori sono davvero frequenti e troppo spesso – nonostante l’ausilio del Var – sono oggetto di critica perché protagonisti di decisioni errate o comunque che lasciano decisamente a desiderare. E se da un lato c’è sempre il ritornello del voler aumentare la tecnologia in campo per essere il più precisi possibile, dall’altro c’è sempre la curiosità del sapere quanto effettivamenteno i fischietti.