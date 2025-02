Lapresse.it - Arabia Saudita, iniziato a Riad il vertice Usa-Russia

, in, l’attesotra Stati Uniti e. Al centro del bilaterale, la relazione tra Washington e Mosca, con il tentativo di rasserenare i rapporti tra i due Paesi, e la fine della guerra in Ucraina.Per gli Stati Uniti partecipano il segretario di Stato americano Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato speciale Steve Witkoff. La delegazione russa è composta dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov e dal consigliere di Putin per gli affari esteri Yuri Ushakov.