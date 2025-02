Forlitoday.it - Apre un centro estetico gestito da una 27enne: "Finalmente realizzo il mio sogno di indipendenza"

A 27 anni ha coronato il suondo un nuovochiamato "Vanilla Beauty" in via Ravegnana. A gestirlo è Sara Castaldo, di Castrocaro e ora residente a Meldola. L'attività è stata inaugurata domenica scorsa dall'assessora comunale Paola Casara. Per arrivare a questo risultato.