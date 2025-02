Lanazione.it - Applausi alla Tushe Prato. E riconquista il primo posto

Lainaugura il girone di ritorno con una netta vittoria e ladelin classifica, perso solo per il riposo forzato osservato nella prima giornata della seconda parte della stagione. Al Pala Keynes la squadra allenata da Valentina Megli ha battuto per 37-24 le siciliane dell’Edilspi Mattroina in una partita che l’ha vista sempre condurre nel punteggio (19-8 il risultato deltempo). Questo il tabellino: Benedetti 3, Colavito 1, M. Micotti 10, Amerighi 1, Gurra 5, E. Del Bono 1, Della Maggiora 3, Logica, Scrivo, R. Micotti 2, Rossi, Semini 1, Ucchino 9, Desii, Bartalucci, Milan 1. Da segnalare che laha giocato senza Giulia Del Bono, convocata per uno stage della nazionale under 17 di beach handball in vista dei campionati del Mediterraneo indoor in programma dal 17 al 22 febbraio.