Appello social della famiglia di Sebastian 25 anni per avere sue notizie Manca da casa dalla mattina del 14 Ricerche in tutto il Lazio

Sono ore di forte preoccupazione a Roma per la misteriosa scomparsa diAndrei Anca, giovane di 25, di cui non si hanno piùdal 14 febbraio 2025. Il ragazzo si sarebbe allontanato presumibilmente intorno alle ore 6:00zona di Ponte Mammolo – Rebibbia, senza più fare ritorno a.La descrizione diAl momentoscomparsa,era vestito con abiti da lavoro:Giacca verdePantaloni scuriScarponi neriIl 25enne è alto circa 1,90 m, ha un fisico robusto, peso 80 kg, occhi neri e capelli lunghi neri tirati all’indietro.L’dei familiariParenti e amici sono molto preoccupati e temono che il giovane possa trovarsi in difficoltà. Non avendo avuto più sue, hanno lanciato appelli anche suiper chiedere l’aiuto di chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili.