Anzio in giro con un tirapugni e un machete | due denunce

, 18 febbraio 2025 – I Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di, località Lavinio lido di Enea, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del personale specializzato di ENEL.Gli operanti hanno eseguito numerosi controlli nei pressi della Stazione ferroviaria di Lavinio Lido, denunciando due persone per furto aggravato di energia elettrica: un 46enne marocchino per aver manomesso il proprio contatore che continuava a erogare energia elettrica nonostante la cessazione dell’utenza e un 65enne italiano poiché il contatore che forniva l’energia elettrica condominiale è risultato direttamente allacciato alla rete pubblica tramite un bypass.Durante i posti di controllo eseguiti, i Carabinieri hanno denunciato un 21enne e un 46enne per porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso, rispettivamente, di une di unavente una lama di 34 cm.