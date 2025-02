Internews24.com - Antonello Inter, si apre la pista estera per l’ex AD nerazzurro: occhio all’indizio a sorpresa

di Redazione, silaperAD. Ecco in quale club potrebbe andare a finireDa alcune settimane Alessandronon è più l’Amministratore Delegato dell’area Corporate dell’. Il clubha comunicato l’ruzione del rapporto lavorativo che andava avanti da ben 10 anni: adesso l’unico amministratore delegato (nonché anche presidente) rimarrà Beppe Marotta. Il futuro di Alessandrosembrava potesse essere ancora in Serie A, con un flirt andato avanti da diversi mesi con la Roma, da quando Lina Souloukou si dimise dal club giallorosso. La trattativa ha subito invece un rallentamento importante, così persi sono aperte nuove piste anche dall’estero.Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, infatti, il dirigente è stato ospite del Marsiglia per l’ultimo match contro il St Etienne.