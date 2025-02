Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 18/02/25: una dama e un cavaliere escono insieme dal programma!

Si è appena conclusa una nuova registrazione di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo social ha rivelato cosa è successo nella odierna registrazione di. Ecco tutte lesulle prossime puntate del dating show:Trono Over:Claudia e Giorgio sono uscitidalper approfondire la conoscenza al di fuori e vedersi lontano dalle telecamere.Sabrina decide di scrivere una lettera a Giuseppe e non si capacita del motivo per il quale ilabbia deciso di chiudere con lei. Stasera usciranno per chiarirsi e parlare un po’.Centro studio di Gemma Galgani, scendono i due corteggiatori che sta conoscendo. Con uno si vede l’esterna, si chiama Valter ed è un musicista. Sono usciti una sera ma non è scattato nulla fra loro.