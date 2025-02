Anteprima della Champions League notizie della squadra formazioni previste come guardare in TV e previsione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-17 17:32:00 Ecco quanto riportato poco fa:del Team Bayern vs CelticWideman Alphonso Davies è assente per il Bayern a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, mentre il portiere Daniel Peretz soffre ancora di una contusione renale che il 24enne ha sostenuto nell’allenamento quasi un mese fa.Le ali Serge Gnabry e Leroy Sane devono evitare le prenotazioni per assicurarsi che non siano sospesi per un potenziale pareggio contro Leverkusen o Atletico Madrid, a seconda dell’esito del sorteggio il 21 febbraio per finalizzare il round di 16 infissi.Il centrocampista Paulo Bernardo ha una questionecaviglia e l’ala James Forrest ha un problema per il Celtic, che ha perso in nove delle 10 precedenti occasioni in cui sono stati battuti nella prima tappa di casa di una cravatta europea.