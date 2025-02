Fanpage.it - Annullato lo spettacolo di Ambra Angiolini a teatro stasera, l’attrice: “Mi sto curando, scusate”

Leggi su Fanpage.it

a causa di una "brutta laringite" è stata costretta ad annullare loteatrale a Budrio in programma per questa sera. L'attrice che porta aOliva Denaro ha spiegato in un post cosa le è successo: "Mi sto, scusate ancora". La nuova data è da ridefinire.