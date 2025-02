Game-experience.it - Annapurna Interactive Showcase 2025 annunciato con data ed orario

, editore di numerosi giochi pluripremiati come What Remains of Edith Finch, Stray, Outer Wilds, COCOON e Lorelei and the Laser Eyes, ha appenauna nuova edizione dell’, in programma nello specifico nella giornata del 24 febbraio.L’evento si terrà quindi tra pochi giorni alle 18:00 (ora italiana) e verrà trasmesso in diretta su YouTube. L’evento durerà circa 30 minuti e fornirà aggiornamenti sui titoli in uscita quest’anno, tra cui Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T e Morsels, oltre ad alcune sorprese non ancora rivelate.Questa edizione delha un peso particolare nel panorama videoludico. L’azienda ha attraversato un periodo difficile, culminato lo scorso settembre con dimissioni di massa da parte del suo staff.