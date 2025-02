Dilei.it - Annalisa cambia look, addio trasparenze: la giacca elegante da 2.750 euro

Grande assente tra i Big in gara a Sanremo 2025,è comunque riuscita a far parlare di sé dopo aver fornito il suo fondamentale contributo nell’esibizione con Giorgia: le due artiste hanno intrecciato le proprie magnifiche voci sul palco dell’Ariston sulle note di Skyfall, celebre brano di Adele e colonna sonora dell’omonimo film con protagonista la spia più affascinante di sempre – James Bond – e, dopo aver regalato a chi in ascolto una scia infinita di brividi, sono riuscite ad accaparrarsi il primo posto in classifica.Dopo questa breve ma intensa apparizione, la bellaha dato una gradita buona nuova ai propri fan annunciando di essere in procinto di rinchiudersi in studio per dare finalmente vita a nuovi progetti discografici. A testimonianza dell’aria dimento il nuovocon la quale la cantante di Storie Brevi si è prima presentata al Festival della Canzone Italiana, e poi anche sui social.