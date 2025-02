Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, "la dimensione del crollo è evidente": cosa ha travolto la russa

Il 2025 doveva essere l'anno della rinascita e della scalata alla top 10 del ranking Wta. Fin qui, invece, è stato un disastro per, la tennistaed ex-fidanzata di Jannik Sinner. Anche se, forse, il rapporto è ripreso, come velatamente fatto intuire da lei stessa in un'intervista a Singapore in cui dice: “"Se la relazione col numero uno al mondo mi dà pressione? Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla". La pressione viene certamente da una serie di risultati negativi, da qualche mese ad oggi, che la sta facendo decisamente crollare. Fin qui laha disputato cinque tornei, uscendo al primo turno in quattro occasioni e salvandosi solo con la semifinale ottenuta a Singapore, ma in un torneo di scarso livello dove lei partecipava da testa di serie numero 1.