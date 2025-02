Andrea Papi ucciso dall’orsa Jj4 | non ci sarà alcun processo L’amarezza dei famigliari | Una pugnalata

Leggi su Open.online

Non ciper la morte di, il 26enneil 5 aprile 2023Jj4 mentre correva per i boschi della Val di Sole, in Trentino-Alto Adige. Ieri, lunedì 17 febbraio, il gip di Trento, Enrico Borrelli, ha disposto l’archiviazione della denuncia per omicidio colposo presentata daidella vittima nei confronti di Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento, e Antonio Maini, sindaco di Caldes. A chiedere l’archiviazione era stata la procura, ma i familiari disi erano opposti alla richiesta.Le motivazioni del gipLa decisione del gip di Trento mette fine alla vicenda giudiziaria sulla morte diprima ancora che possa iniziare unvero e proprio. Secondo quanto riportato dal giudice nell’ordinanza di archiviazione, «non può individuarsi in capo agli odierni indagati una serie di condotte complessivamente inadeguate alla luce del cosiddetto obbligo di garanzia».