Calciomercato.it - Ancora un infortunio: salta la Champions, a rischio anche contro la Juve?

Leggi su Calciomercato.it

Problema a fisico riscontrato durante la rifinitura: l’allenatore lo perde per la decisiva sfida diLeagueMatch da dentro o fuori per l’Atalanta nel ritorno del playoff diLeagueil Bruges dopo la sconfitta della prima sfida in Belgio.League (LaPresse) – Calciomercato.itGli orobici devono rimontare il ko per 2-1 dell’andata, con il match finito tra le polemiche per il contrastatissimo rigore assegnato nel recupero alla formazione belga. Serve una vittoria con due gol di scarto alla ‘Dea’ per ribaltare la situazione e staccare il pass qualificazione per gli ottavi di. Gasperini dovrà far fronte però a una nuova tegola, visto l’dell’ultima ora rimediato da Isak Hien. Il difensore svedese si è fermato infatti nella rifinitura della vigilia ed è da escludere un suo recupero lampo per la sfida del ‘Gewiss Stadium’.