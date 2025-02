Thesocialpost.it - Ancora un attacco hacker russo all’Italia: colpiti i siti di ministeri e Guardia di Finanza

ungovernativi e militari italiani rivendicato dal gruppo filoNoName057(16), che su Telegram si è intestato l’azione parlando di «punizione per l’Italia con missili DDoS». Stando a quanto riportato al momento dalle autorità, l’operazione avrebbe colpito idel ministero delle Imprese e del Made in Italy e delladi, oltre ad alcuni sottodomini del sito del ministero dell’Interno e della. Per alcuni minuti sono risultati irraggiungibili anche i portali dell’Aeronautica militare e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Leggi anche: Lo riconoscete? È Lucio Corsi! Ecco cosa faceva prima di diventare un famoso cantautoreUnarrivato a poche ore di distanza da un altro, molto simile, rivendicato dallo stesso gruppo difilorussi, che aveva rivendicato un’operazione controdi banche e aziende di trasporto.