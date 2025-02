Sport.quotidiano.net - Ancona, patron nel mirino. "Marconi, passione e forza. Bisogna tenerselo stretto. Vogliamo il salto di qualità»

Gli striscioni esposti a Civitanova dalla tifoseria biancorossa e poi sul cavalcavia dell’asse sono un chiaro segnale di malessere. Quello di una tifoseria che chiede chiarezza, che ha ancora sulla pelle la rabbia e l’amarezza di quel 4 giugno in cui, senza una spiegazione plausibile, la serie C è evaporata nel giro di poche ore. ", o sei all’altezza o fatti da parte! E’ finita la pazienza" e "Basta teatrini sui giornali e delusioni,ha bisogno di rivalsa e ambizioni" parlano chiaro. Sul tema societario e sul futuro del cavaliere armato interviene il presidente Antonio Recchi. Presidente, che dice degli striscioni dei tifosi? "Dispiacciono. E vengono presi come spunto di riflessione. Ognuno sta al suo posto e il tifoso fa il tifoso. Rispettiamo quello che hanno detto. Ma vorrei far capire quello che è il pensiero del, quello che vuole fare e che farà.