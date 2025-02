Tg24.sky.it - Ancona, aggredisce due infermieri al pronto soccorso: arrestato 19enne

Leggi su Tg24.sky.it

La notte scorsa unanconetano, già noto alle forze dell'ordine, è statoper lesioni aggravate a duedeldell'ospedale di Torrette ade resistenza a pubblico ufficiale. I fatti è sono accaduti verso l'1:30 all'interno del, dove i militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un giovane che aveva aggredito a pugni e testate in faccia dueall'interno dei locali di attesa del reparto. L'uomo, sulla cui presenza in ospedale sono in corso approfondimenti da parte della Polizia di Stato per un precedente intervento effettuato a seguito di un sinistro stradale, alla vista dei militari gli si è scagliato contro di loro con epiteti minacciosi e atteggiamento aggressivo, tentando nel contempo di accedere ale prendendo a calci e pugni la porta di ingresso.