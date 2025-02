Ilgiorno.it - Anch’io nella trappola di Sanremo

Leggi su Ilgiorno.it

BeruschiCome sempre è domenica sera e devo ammetterlo: non mi sono comportato bene, sono stato in casa tutto il giorno, dopo aver invitato ad uscire nel giorno di festa. Chiedo venia, ma sono cadutodel Festival: spero che il popolo italiano sappia riprendersi presto. Io, italiano medio, mi ero preparato ed è successo quello che succede da secoli: gli anziani sono portati a non capire le canzoni dei giovani. Mi è tornato alla mente quando ero io ad avere 15 o 20 anni: impazzivamo per il rock e venivamo detestati dai nostri nonni. Il commento, che mi è venuto spontaneo ascoltando i vari pezzi: “vers de cà de l’ira”, antico umorismo milanese per prendere in giro i francesi alla fine del ‘700. Morale: niente di nuovo sotto il sole. Non mi pento solo di aver saltato il Festival la sera che sono andato alla Conferenza “Prima delle prime” al Teatro della Scala: il prof Giorgio Pestelli mi ha entusiasmato presentando l'opera Eugenij Onegin di Tchailkovsky.