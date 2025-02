Liberoquotidiano.it - "Anche gli uomini vittime del patriarcato": oltre il femminismo, l'ultimo delirio di Luca Marinelli

Leggi su Liberoquotidiano.it

Arieccolo! A volte ritornano! E, da che Duce fu, ritorna molto spesso e altrettanto volentieri. Già, impossibile scordare i suoi tormenti per aver impersonato Benito Mussolini in M-Il figlio del secolo, la serie trasmessa su Sky sulla storia del dittatore fascista.ha detto di aver sofferto tantissimo nell'interpretarlo, eppure è già pronto a una seconda stagione da Duce. E ancora, in tempi recenti ci ha fatto sapere che non usa l'aereo, ove possibile preferisce viaggiare con treni dalle durate indefinite, il tutto per non impattare sull'ambiente. E ora a nuova bandierina della sinistra ci delizia con ulteriori, e peculiari, teorie. Le consegna in un'intervista a La Stampa, che lo ha intercettato al Festival di Berlino, dove recita in Patenral leave, pellicola diretta dalla moglie Alissa Jung.