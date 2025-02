Ilnapolista.it - Ancelotti: «Il Var ha tolto troppe responsabilità all’arbitro, è stato introdotto per prevenire errori evidenti»

Domani il ritorno di Real Madrid-Manchester City (2-3 per il Real all'andata), spareggi di Champions per approdare agli ottavi. All'andata finì 3-2 per la squadra allenata da Ancelotti. Il tecnico del Real presenta il match in conferenza.

Ancelotti: «Il Var ha tolto troppe responsabilità all'arbitro, è stato introdotto per prevenire errori evidenti»

Sulla base di quanto visto nella gara di andata, cosa ti aspetti domani contro il City?
«Partita divertente, complicata, difficile. Stiamo cercando di preparare bene e di far recuperare i giocatori. L'idea è di pianificare la stessa partita, tenendo conto di tutte le difficoltà che questo tipo di partite comporta. Una partita in cui si gioca tutto in 90 minuti».

Hai qualcosa da dire sulla partita tra il Barcellona e il Rayo Vallecano?
«Non c'è niente da dire.