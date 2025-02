Lanazione.it - Ampliamento tramvia. Scontro sui mancati fondi: "È ancora una priorità"

Leggi su Lanazione.it

Sul prolungamento della linea 1 da villa Costanza a Pontignale, Scandicci ha perso il treno. Infuria la polemica sul mancato finanziamento da parte della regione del progetto, che è stato tra i primi a essere pensato, ma poi è finito in fondo alla lista. Nell’agosto 2020, l’allora vice sindaco Andrea Giorgi, proprio al nostro giornale indicava ieuropei 2021 come strumento per finanziare l’estensione dellada Villa Costanza al Pontignale. Questo in forza di un protocollo d’intesa con la Regione in base al quale l’infrastruttura sarebbe rientrata nelledi sviluppo delle infrastrutture per la mobilità metropolitana. Che è successo nel frattempo? Il centrosinistra tenta di difendersi dall’assalto dell’opposizione sul tema. "Il sistemario come concepito oggi – ha detto il consigliere regionale del collegio, Fausto Merlotti (Pd) – è una vittoria del Centro Sinistra.