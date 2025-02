Ilfattoquotidiano.it - “Amo far sesso con i 18enni perché sono più spavaldi e non hanno paura. Ma odio essere chiamata mamma, sono una cougar”: lo rivela Shirley Rosemary Flynn

Ancora oggi una donna “matura” che ha una relazione che sia sentimentale che sessuale con un uomo più giovane desta curiosità, interesse, ma anche diverse critiche. Eppure non c’è nulla di male e a sottolinearlo è la 43enne, come riporta il Mirror.preferisce uscire con uomini tra i 18 e i 30 annipiù fantasia in camera da letto e non si sentono intimiditi dalla sua personalità sicura di sé. La donna ha iniziato a uscire con uomini più giovani di lei dieci anni fa, dopo essersi resa conto che gli uomini della sua età erano “noiosi” e “non volevano esplorare” sessualmente nello stesso modo in cui lo faceva lei: “uscita con un paio di ragazzi più grandi che non erano bravi a letto. Non erano avventurosi. Molti uomini che ho incontrato sui 40 o 50 anni tendono a giocare d’azzardo e a fumare, lo trovo sgradevole“.