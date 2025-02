Bergamonews.it - “Amnesty Rocks”, al Polaresco serata dedicata alla musica e alla difesa dei diritti umani

Bergamo. Domenica 2 marzo alle 17 allo Spazio, a Bergamo, si terrà “”.L’iniziativa, al debutto, è organizzata dal gruppoInternational di Bergamo e propone unarock edei.L’evento sarà dedicato aidelle donne,loro tutela elotta contro la violenza di genere.INTERNATIONAL è un’associazione internazionale che si occupa da più di 60 anni della denuncia delle violazioni deie si batte ogni giorno per promuoverli e difende le vittime di tali violazioni ovunque nel mondo.Interviene Alba Bonetti, PresidenteInternational Italia, per illustrare la situazione attuale deidelle donne nel mondo.Con la partecipazione di:– RETE BERGAMASCA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: network bergamasco che riunisce persone singole, associazioni, gruppi e collettivi uniti dal desiderio di combattere la violenza patriarcale nelle sue molte forme– AIUTO DONNA: organizzazione di volontariato operativa a Bergamo e provincia dal 1999 con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne sia in ambito familiare che sociale– LIBERA BERGAMO: coordinamento provinciale di Libera composto da Organizzazioni, Associazioni, Cooperative e singoli cittadini e cittadine che condividono e promuovono la cultura della legalità sul territorio bergamascoGli interventi si alterneranno con i concerti dal vivo delle seguenti band:– ALASKA BLUE: Alaska Blue è un progettole indie-pop, con sonorità che si ispirano al funk ebossa-nova.