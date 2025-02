Isaechia.it - Amici 24, un cantante eliminato dalla scuola: ecco perché

Come mostrato nell’odierno daytime di24, unè statodi Canale 5.A poco più di un mese dall’inizio del Serale della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi, Mollenbeck ha lasciato la.Gli allievi con la maglia rossa, che secondo i compagni non meriterebbero l’accesso al serale, hanno affrontato degli esami di verifica. Nello specifico, Mollenbeck ha sostenuto l’esamenessuno degli allievi lo ha ritenuto idoneo per il Serale. Una volta entrato in studio, ilha eseguito il brano Don’t speak dei No Doubt alla presenza della sua coach Lorella Cuccarini (in collegamento video), e dei prof. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. “Per me questa esibizione non è sufficiente“, è stato il giudizio del primo, con il quale Pettinelli si è trovata in accordo: “Sono d’accordo con Rudy, per me questa esibizione non è sufficiente“.